05:25

Ist das Maximum mit 23 Saisonrennen erreicht?

Das deutet zumindest Formel-1-Boss Stefano Domenicali im Gespräch mit den Kollegen von 'auto motor und sport' an. Dort sagt er im Hinblick auf die Länge einer Formel-1-Saison: "Wenn die Weltmeisterschaft spannend ist, können es auch 24 Rennen sein. Ist sie früh entschieden, wird es zäh. Ich glaube, mehr als 23 Rennen sind sehr unwahrscheinlich, auch wenn es praktisch möglich wäre."



"Es gibt derzeit ein unheimliches Interesse daran, einen Grand Prix zu veranstalten. Wir werden uns in Zukunft gut überlegen müssen, welche Länder für unsere Strategie wichtig sind, was die geeigneten Strecken in den einzelnen Ländern sind und wie viel Antrittsgeld wir den Veranstaltern abverlangen können", sagt er und ergänzt: "Wenn wir alles richtig hinkriegen, werden eines Tages auch wieder weniger Rennen möglich sein."