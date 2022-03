Formel-1-Liveticker: Hat Ferrari jetzt den besten Motor?

McLaren: Nur in Bahrain so schlecht?

McLaren zählte gestern mit P13 und P18 zu den großen Enttäuschungen. Ricciardo erklärt, dass der große Rückstand "eine kleine Überraschung" sei. Er gehe allerdings nicht davon aus, dass die Lücke zur Spitze repräsentativ sei.



"Vielleicht hat diese Strecke unsere Schwächen etwas mehr entblößt", hofft er und erklärt: "Ich denke, wenn wir in Barcelona fahren würden, dann wären wir konkurrenzfähiger." Denn dort war man beim Test recht flott unterwegs.



Norris gesteht: "Natürlich hatten wir gehofft, vor ein paar mehr Autos zu stehen." Denn beide Piloten fühlten sich im Auto eigentlich gar nicht so schlecht. Ricciardo berichtet zum Beispiel, dass er "physisch" fit gewesen sei.



Corona sei also keine Ausrede für sein Aus in Q1. Ihm habe einfach die Testzeit vor einer Woche gefehlt. "Es ist natürlich unglücklich, aber jetzt ist es eben so", zuckt er die Schultern. Kein leichtes Wochenende für ihn - und McLaren insgesamt.