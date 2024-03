Formel-1-Liveticker: Hat Hamilton mit Mercedes schon abgeschlossen?

Bester Saisonstart der Karriere

Übrigens: Obwohl man das Gefühl hat, dass Max Verstappen die Formel 1 bereits seit Jahren dominiert, hat er es in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere geschafft, die ersten beiden Rennen in einem Jahr zu gewinnen.



Sollte er auch noch in Melbourne triumphieren, würde er sich damit in eine ziemlich elitäre Liste eintragen. Mehr dazu in unserer Fotostrecke:

Foto: Sutton

Ayrton Senna (1991): Der Brasilianer ist 1991 der erste Pilot in der Geschichte der Formel 1, der die ersten drei Rennen in einer Saison gewinnen kann. Er triumphiert in den USA, bei seinem Heimrennen in Brasilien, in Imola und in Monaco sogar auch noch ein viertes Mal.