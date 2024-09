Formel-1-Liveticker: Hilft Mercedes die schlechte Saison 2024 sogar?

"Schumis" erstes Formel-1-Auto wird versteigert

Der Jordan 191 gilt unter Motorsport-Fans als eines der schönsten Formel-1-Autos aller Zeiten. Vielleicht auch, weil ein gewisser Michael Schumacher in einem solchen Rennwagen sein Grand-Prix-Debüt gab.



Nun wird eines der Autos versteigert, das "Schumi" 1991 am Formel-1-Rennwochenende in Spa-Francorchamps in Belgien bewegt hat. DK Engineering aus Chorleywood bei London in England bietet den Jordan 191 mit der Chassis-Nummer sechs zur Auktion an.



Es handelt sich dabei um das Fahrzeug, mit dem Schumacher 1991 in Belgien das Freitagsqualifying auf dem achten Platz beendet hat - noch vor seinem Teamkollegen, Jordan-Stammfahrer Andrea de Cesaris, und obwohl er zuvor nie in Spa gefahren war.



Die komplette Story findet ihr hier!