Formel-1-Liveticker: Hat Mercedes aktuell zu viele Baustellen?

Wird Aston Martin ungerecht behandelt?

Das deutet zumindest Mike Krack an, nachdem am Samstag Fernando Alonso und dann am Sonntag Lance Stroll von den Rennkommissaren bestraft wurde. Vor allem für die Stroll-Strafe hat er wenig Verständnis.



"Beim letzten Mal war es der Vordermann, der in Melbourne eine Strafe erhielt", zieht er einen Vergleich zu Alonsos Strafe in Australien. Dieses Mal sei mit Stroll dann der Fahrer im hinteren Auto bestraft worden.



Ein weiteres Beispiel: "Lance wird in Bahrain in der ersten Runde gedreht und muss durch das Feld zurückkommen. Es gibt aber keine Strafe für denjenigen, der die Kollision verursacht hat", so Krack.



Die Situation sei "frustrierend", betont er, erklärt aber auch: "Das beste Rezept ist es, wenn man ein schnelles Auto hat und wegfährt. Max [Verstappen] bekommt keine solchen Strafen. Es liegt also an uns, es zu schaffen."



So kann man es natürlich auch sehen.