Formel-1-Liveticker: Nico Hülkenberg ein Kandidat für Mercedes?

Kostet Ferrari-Einsatz Bearman den F2-Titel?

Wir schauen nach unserer kleinen Mittagspause einmal eine Klasse nach unten, nämlich in die Formel 2. Dort zählte Oliver Bearman in diesem Jahr eigentlich zu den Titelkandidaten. Doch das könne sich nun erledigt haben.



Nachdem sein Prema-Team bereits beim Saisonauftakt in Bahrain Schwierigkeiten hatte und er Sachir mit null Punkten verließ, schien es in Saudi-Arabien besser zu laufen. Am Donnerstag sicherte er sich dort die Poleposition.



Doch weil er am restlichen Wochenende wegen seines Ferrari-Einsatzes in der Formel 1 nicht mehr teilnehmen konnte, steht der Brite nach dem zweiten Rennwochenende weiter ohne einen einzigen Zähler da.



Seine aktuelle Bilanz: 22. und letzter Platz in der Meisterschaft bei 47 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Zane Maloney, der übrigens zum Nachwuchsprogramm von Sauber gehört.



In Australien fährt die Formel 2 übrigens wieder im Rahmen der Königsklasse. Und für Bearman könnte es im Hinblick auf den Titel in diesem Jahr dann fast schon die letzte Chance sein ...