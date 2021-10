03:07

Perez-Podium zum richtigen Zeitpunkt?

Das hofft zumindest Teamchef Christian Horner. "Das ist eine tolle Portion Selbstvertrauen für ihn, jetzt wo wir den wichtigsten Teil der Meisterschaft erreichen", zeigt er sich zufrieden und erklärt: "In den vergangenen Rennen hatte er etwas Pech. In Monza hätte er auf dem Podium sein sollen, aber da bekam er die Strafe wegen der Tracklimits."



"In Sotschi hätte er wieder auf dem Podium sein sollen, aber da blieb er eine Runde zu lange draußen, was sehr teuer war", erinnert Horner. Das letzte Mal hatte Perez zuvor in Le Castellet Mitte Juni auf dem Podium gestanden. Ohnehin war es gestern erst sein drittes Podest für Red Bull. Das aber womöglich genau zum richtigen Zeitpunkt ...