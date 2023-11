Formel-1-Liveticker: Hat Red Bull auch 2024 "einen Vorteil"?

Vasseur: Verstappen hatte fast nie Druck

Auch der Ferrari-Teamchef lobt den Weltmeister und erklärt, Verstappen sei "eine mega Saison" gefahren. In den ersten Rennen habe zumindest Sergio Perez noch mithalten können, "und dann war er auf einem anderen Planeten", so Vasseur.



Er stellt in diesem Zusammenhang aber auch klar, dass es an Ferrari und Co. liege, Verstappen auch mal in einen Fehler zu treiben. Er sei 2023 nämlich lediglich ganz selten mal "etwas mehr unter Druck" gewesen.



Vasseur glaubt: "Er wird mehr Fehler machen, wenn er unter Druck steht. Aber niemand war in dieser Saison in der Lage, ihn unter Druck zu setzen." Eine Ausnahme sei zum Beispiel das Rennen in Singapur gewesen.



Dort konnte Carlos Sainz den einzigen Nicht-Red-Bull-Sieg in diesem Jahr holen. 2024 sollen es dann nach Möglichkeit ein paar Siege mehr für die Scuderia sein.