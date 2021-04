02:10

Reifen der Schlüssel zum Mercedes-Turnaround?

Das deutet zumindest James Allison an, als er gefragt wird, warum es für den Weltmeister deutlich besser als noch in Bahrain läuft. "Der Schlüssel ist fast immer der gleiche: Es geht darum, dass die Reifen vorne und hinten [in der Kurve] vom Bremspunkt, über den Scheitelpunkt und bis zum Ausgang die richtige Temperatur haben", so Allison. Das scheint Mercedes in Imola zu gelingen. Ob es so auch zur Pole am Nachmittag reicht?