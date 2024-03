Formel-1-Liveticker: Braucht Mercedes einen großen Umbruch?

Bearman gesteht: War nicht immer so cool

Wie bleiben bei Ferrari: Rookie Oliver Bearman beeindruckte am Wochenende nicht nur mit seiner Performance selbst. Er machte auch am Funk in allen Sessions einen sehr ruhigen und abgeklärten Eindruck.



Nun hat der 18-Jährige verraten, dass das nicht immer so war! "Zum Glück wurden in der Formel 4 und Formel 3 die Funksprüche nicht übertragen. In der Formel 3 habe ich mich schon mal aufgeregt", gesteht er.



"Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass das keine Leistung bringt. Egal, was kommt: Ich versuche ruhig zu bleiben, vor allem in solchen Situationen", so Bearman über eine Phase im Rennen, als er hinter einem anderen Auto feststeckte.



"Wir wussten ja: Dieses Rennen würde uns entgegenkommen. Also blieb ich ruhig und ließ es passieren. Das hat gut geklappt", zeigt er sich zufrieden.