Formel-1-Liveticker: Hat sich Mercedes bei der Strategie verzockt?

Alpine: Auch Probleme bei Ocon

Fernando Alonso behauptet ja, dass es immer nur Probleme an seinem Auto gebe. Das stimmt so nicht. Esteban Ocon verrät nämlich, dass er heute auch "Kühlprobleme" gehabt habe. P8 sei am Ende "Schadensbegrenzung" gewesen.



Die Probleme seien der Grund, warum er noch eine Position an Ricciardo verloren habe. "Ich konnte nicht wirklich am Maximum attackieren", erklärt er. Das müsse man sich ansehen und in den beiden letzten Rennen "stärker" zurückschlagen.



Für die Aussagen von Alonso hat er übrigens auch nur bedingt Verständnis. Er habe in diesem Jahr nämlich auch schon einige Ausfälle und Motorenprobleme gehabt. Allerdings schied er in diesem Jahr erst zweimal aus.



Alonso sah heute bereits zum fünften Mal nicht die Zielflagge.