Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Mexiko

Aufwärtstrend in Mexiko

Für einen wahres Staunen bei den Fans sorgt an diesem Wochenende auch Valtteri Bottas, der mit seinem Alfa Romeo extrem gut unterwegs ist in Mexiko. Auch Teamkollege Guanyu Zhou hat gestern in der Quali eine sehr gute Leistung gezeigt und so starten beide Sauber in den Top 10.



"Ich denke, ich habe vor diesem Wochenende mehr erwartet als in Austin", sagt Bottas. "Und es scheint, als wären wir seit dem ersten Training das ganze Wochenende über in den Top 10 gewesen, was die Pace angeht. Deshalb ist es wirklich gut, beide Autos in Q3 zu haben."



