Hatte es Hamilton leichter als Schumacher?

Der Brite könnte in diesem Jahr seinen siebten WM-Titel einfahren und Michael Schumacher im kommenden Jahr sogar überflügeln. Laut Norbert Haug kann man diese Leistungen allerdings nicht 1:1 vergleichen. Gegenüber 'F1-Insider.com' erklärt er: "Eine so überlegene Umgebung und ein so konkurrenzloses Rennauto wie Lewis bei Mercedes vorfindet, hatte Michael allerdings nie. Was keinesfalls die grandiose Leistung dieses Mannes und Ausnahmefahrers schmälern soll."



Haug stellt klar: "Was Lewis an Konstanz und Können seit mittlerweile 14 Jahren in der Formel 1 aufführt, ist einfach einmalig und nie zuvor dagewesen. Und es wird nach meiner Einschätzung auch höchstwahrscheinlich niemals wiederkehrend sein." Mit anderen Worten: Zu vergleichen sind die Leistungen von Hamilton und Schumacher zwar nicht. Trotzdem haben beide die Königsklasse auf ihre ganz eigene Art geprägt.