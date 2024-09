Singapur-Donnerstag in der Analye: Mick Schumacher hat "zu lange gewartet"

Norris: So funktioniert das nicht

Der Brite half seinem Teamkollegen zuletzt in Baku. Doch heißt das nun, dass Piastri ihm dieses Mal helfen muss? "Ich glaube nicht, dass es einfach so funktioniert", winkt der McLaren-Pilot ab.



"Wenn es in diesem Rennen oder in einem Rennen bis zum Ende des Jahres zu einem Szenario kommt, in dem er mir helfen kann, dann bin ich mir sicher, dass wir etwas Ähnliches machen würden", so Norris.



Allerdings stehe Piastri nun nicht in seiner Schuld. Er betont: "Ich muss immer noch ein gutes Rennen fahren, mich gut qualifizieren und in Positionen kommen, in denen mein Teamkollege mir helfen kann."



"Die Leute machen eine größere Sache daraus, als sie ist", findet er und erklärt: "Ich war [in Baku] in einer Position, in der ich Oscar helfen konnte, und habe ihm wahrscheinlich den Sieg verschafft."



"Ich habe meine Rolle gespielt, und nach dem, was wir besprochen haben, bin ich sicher, dass Oscar seine Rolle spielen wird, wenn die Zeit gekommen ist", betont er. Mehr stecke aber auch nicht dahinter.