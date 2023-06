Formel-1-Liveticker: Hätte Mercedes in Reihe eins stehen können?

Geldstrafe für Merdedes

Und da ist auch schon das Urteil: Mercedes bekommt (wie erwartet) eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro. Es geht darum, dass die Physiotherapeuten das Parc Ferme zu früh betreten hatten. Hier das Urteil der Rennkommissare im Wortalut:



"The Stewards received a report from the Media Delegate, which was subsequently confirmed by video evidence, that the physios / drivers' assistants of Cars 44 and 63 entered parc ferme in violation of the Post Race Interview and Podium Ceremony Procedure that was published prior to the race 'for the orderly conduct of the event.'"



"Article 9.15.1 of the FIA International Sporting Code places the responsibility for the actions on the part of any person providing a service, on the Competitor to whom the service is provided."