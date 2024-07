Formel-1-Liveticker: Hätte Norris auf dem Medium-Reifen gewonnen?

Haas fürchtet: Ungarn wird schwieriger

Zweimal P6 zuletzt für Hülkenberg, doch Teamchef Ayao Komatsu erklärt, dass man vermutlich "nicht genug" Performance habe, um auch beim kommenden Rennen in Budapest wieder ein solches Ergebnis zu erreichen.



Denn dort brauche man viel Abtrieb, und das ist nicht die Stärke des Haas. "Wir werden in Ungarn mit dem gleichen Abtriebsniveau fahren wie in Monaco", erklärt er. Und dort brachte Haas keines der beiden Autos in Q3.



Immerhin könne es dank des jüngsten Updates jetzt in manchen Kurven etwas besser aussehen, so der Teamchef, der zudem daran erinnert, dass Haas bislang zumindest nirgendwo extrem schlecht gewesen sei.



Selbst bei den Rennen, bei denen man nicht gepunktet habe, sei man häufig nur knapp hinter den Top 10 gelandet. Schauen wir also mal, wo man sich in Ungarn einsortiert.