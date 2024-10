Formel-1-Liveticker: Hätte Norris die Position zurückgeben sollen?

Doppelter Jahrestag

Kimi Räikkönen darf sich über gleich zwei Jahrestage freuen. Erstens krönte sich der Finne heute vor 17 Jahren beim Saisonfinale 2007 in Brasilien zum ersten und einzigen Mal zum Weltmeister.



Der "Iceman" legte damit eine der größten Aufholjagden in einem Formel-1-WM-Kampf hin (mehr dazu in der Fotostrecke unten).



Das zweite Ereignis liegt noch deutlich kürzer zurück. Beim US-Grand-Prix 2018 in Austin feierte der Finne heute vor sechs Jahren nämlich seinen 21. und schließlich letzten Sieg in der Königsklasse.

Foto: LAT

2007 sieht es zwei Rennen vor Saisonende so aus, als könnte Lewis Hamilton gleich in seinem ersten Jahr Weltmeister werden. Doch in China versenkt er seinen McLaren in aussichtsreicher Position ausgerechnet in einem kleinen Kiesbett in der Boxeneinfahrt ...