04:39

Haug: "Mick sollte sehr, sehr, sehr laut werden"

Mick Schumacher hat ein haariges Rennende in Baku erlebt. Der Deutsche überholte Teamkollegen Nikita Masepin noch auf den letzten Metern auf der Zielgeraden, doch der Russe schien das nicht wahrhaben zu wollen und zuckte bei Vollgas kurz nach rechts. Der Deutsche beschwerte sich daraufhin lauthals am Boxenfunk: "Was zur Hölle? Will er uns umbringen?"



Für die Aktion hagelte es (wieder einmal) Kritik an Masepin, unter anderem von Ralf Schumacher. Auch Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug schließt sich an. Er war gestern zu Gast in der Formel-1-Analyse bei 'Sky': "Mick ist ein ganz balancierter Kamerad. Wenn der mal laut wird, dann hat er Grund dazu. Und hier sollte er sehr, sehr, sehr laut werden und auf den Tisch hauen im Debriefing."



Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigte bereits am Sonntag, dass es ein "Missverständnis" zwischen seinen Rookies gegeben habe und dass die Sache bereits geklärt worden sei. "Ist absolut bestrafenswürdig für mich, ganz klar", betont Haug. Rennleiter Michael Masi meinte, er werde sich die Szene noch einmal genau ansehen.