Zandvoort in der Analyse: Red Bull laut Verstappen "nicht schnell genug"

Mercedes: "Total ins Klo gegriffen"

Von P4 gestartet, am Ende aber nur P7 und P8 für Mercedes. "Da haben wir total ins Klo gegriffen. Das Auto war überhaupt nie an einem guten Platz", nimmt Teamchef Toto Wolff seine Fahrer in Schutz.



"Man kann nicht von einem Spa-Wochenende vor drei Wochen Erster und Zweiter werden und dann plötzlich Siebter und Achter. Also da muss man auch die Fahrer schützen", stellt er klar.



"Ich glaube, wir sind in eine falsche Richtung abgebogen mit dem, was wir am Auto mechanisch und aerodynamisch gemacht haben und das werden wir jetzt analysieren die Woche", kündigt er an.



Den zweiten Boxenstopp habe man am Ende eingelegt, "weil bei beiden der Reifen so abgebaut hat, dass wir sowieso überholt geworden wären. Also an diesem Wochenende gibt es nicht viel Positives", winkt Wolff ab.