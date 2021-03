05:10

Saisonziel: "Von Anfang an um Siege mitfahren"

Im Vorjahr hat Marko ein klares Saisonziel für seine Mannschaft ausgegeben: "Mehr als fünf Siege" sollten es werden, und der Weltmeistertitel für Max Verstappen. Der Schützling des Red-Bull-Motorsportberaters sollte der jüngste Weltmeister aller Zeiten werden und den Rekord ein zweites Mal nach Sebastian Vettel für das österreichisch-britischen Team einfahren. Doch daraus wurde nichts.



In den ersten Interviews nach dem Launch blieb Red Bull in der Vorwoche zurückhaltend, Mercedes sei nach wie vor Favorit, so der Tenor. Vor allem Verstappen wollte nicht über Zielsetzungen oder Favoritenrollen sprechen. Welche Ambitionen verfolgt die Teamspitze 2021? "Das Ziel ist, von Anfang an um Siege mitfahren zu können. Bei den ersten Tests in Bahrain werden wir alle Teile am Auto fahren, die auch beim Saisondebüt eingesetzt werden", so Marko gegenüber 'F1-Insider.com'. Doch das "wahre Potenzial" des Autos werde man erst bei den ersten Rennen sehen.