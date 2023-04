Baku-Donnerstag in der Analyse: Was steckt hinter dem Red-Bull-Umbruch?

Russell: Tausch zwischen Allison und Elliott ergibt Sinn

Bei Mercedes haben James Allison und Mike Elliott während der April-Pause ihre Jobs getauscht. George Russell erklärt dazu: "Das sind wirklich gute Nachrichten für das Team. Erstens ist Mike wahrscheinlich einer der intelligentesten Ingenieure, die ich je in meinem Leben getroffen habe."



Vermutlich sei er bislang aber in einer Position gewesen, in der er seine Fähigkeiten nicht optimal ausschöpfen könnte. "Ich denke, dass Mike in seiner neuen Rolle absolut in seinem Element sein wird. Und James war ja schon vorher in Teilzeit am Formel-1-Projekt beteiligt", erinnert er.



Allison sei als Technischer Direktor "in seinem Element", sagt Russell und erklärt: "Er versteht die Menschen, er versteht den Sport. Er ist ein großartiger Anführer. Und ich denke, das ist es, was man von jemandem in dieser Rolle braucht."