06:21

Montoya: Es war Absicht!

Juan Pablo Montoya, der in Kurve 4 von Brasilien selbst einmal Opfer einer Verstappen-Kollision wurde, ist überzeugt, dass Max Verstappen mit Absicht gehandelt hat: "Ich glaube, Max sieht das so: Wenn sie einen Unfall bauen, macht er Punkte gut", sagt er. "Solange Lewis nicht vor ihm ins Ziel kommt, ist er in einer besseren Situation für die Meisterschaft."



"Man muss sich nur einmal anschauen, wie weit Lewis neben ihm war und ihn in der Bremszone klar überholt hat. So spät, wie er gebremst hat, hätte er es auf keinen Fall mehr in die Kurve geschafft", so der Kolumbianer. "Ich glaube nicht, dass er überhaupt die Absicht hatte, die Kurve zu kriegen."