Piastri: Bin bereit für die Formel 1!

"Ich freue mich, Alpine als Reservefahrer beizutreten", sagt der Australier. "Ich freue mich darauf, viel mehr in das Team involviert zu sein und zum angestrebten Erfolg der nächsten Saison beizutragen. Die Rolle des Ersatzfahrers ist der nächste Schritt in Richtung meines Ziels, 2023 ein Stammcockpit zu bekommen."



"Ich habe mich in den letzten Jahren in den Juniorserien bewährt und fühle mich jetzt bereit für die Formel 1. Zusammen mit der Erfahrung an den Rennwochenenden werden wir ein umfangreiches Testprogramm zusammenstellen, um mich weiterzuentwickeln und noch besser auf ein Cockpit vorzubereiten."



Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi ist vom Talent des Australiers überzeugt: "Oscars natürliches Talent ist unübersehbar, daher sind wir sehr stolz und privilegiert, ihn ab dem nächsten Jahr als Reservefahrer in unserem Team zu haben", sagt er.



"Oscar hat nicht nur die Fähigkeiten auf der Strecke, die er in den letzten Jahren in den Nachwuchskategorien bewiesen hat, sondern auch die Reife und Gelassenheit, die ihn von den anderen abhebt."



"Der nächste Schritt wird darin bestehen, regelmäßig bei Grands Prix dabei zu sein, um sich vollständig in das Rennteam zu integrieren, zu lernen, was von einem Formel-1-Fahrer erwartet wird und bereit zu sein, wenn sich die Gelegenheit bietet."