Formel-1-Liveticker: Zahlreiche Neuzugänge für Williams

Albon rechnet sich bessere Chancen aus

Während Alonso auch in Spielberg ein schwieriges Wochenende erwartet, ist man bei Williams etwas optimistischer, nachdem man in Barcelona zuletzt die letzten beiden Plätze in der Qualifikation belegte.



"Das tue ich", antwortet Alexander Albon auf die Frage, ob er sich an diesem Wochenende bessere Chancen ausrechne? "In Bezug auf das Layout, sollte [Spielberg] uns mehr liegen", hofft er.



"Wir neigen dazu, in langen Kurven nicht sehr gut zu sein. Wenn man an Barcelona denkt, dann sind das alles lange 180-Grad-Kurven. Auf dieser Strecke wird es dagegen ein paar Kurven geben, die uns liegen", so Albon.



Gleichzeitig gesteht er aber auch, dass man noch immer nicht komplett verstanden habe, warum man in Barcelona jedes Jahr solche Probleme hat. "Wir tun uns in Barcelona einfach schwer", zuckt er die Schultern.



In Spielberg dagegen wurde Albon vor einem Jahr Elfter und verpasste die Punkte damit nur ganz knapp, ein Jahr davor holte er P12. Die letzten Punkte holte Williams in Spielberg allerdings noch 2017.



Es wäre also mal wieder an der Zeit.