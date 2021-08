05:52

Alonso: "Verblüffende Inkonsistenz der Reifen"

Die Mittelfeldfahrer in den Top 10 werden allesamt auf dem Soft-Reifen ins Rennen gehen, so auch Fernando Alonso. Er konnte den Alpine gestern im Qualifying auf P9 stellen. "Wir haben nicht erwartet, so gut abzuschneiden. Zuletzt sind wir in Monaco auf einer derart langsamen Strecke mit vielen Kurven gefahren - und wir waren im Qualifying auf P17 und schon in Q1 draußen", merkt der Spanier an.



Mehr noch als die Strecke habe er das ganze Wochenende über mit einer "verblüffenden Inkonsistenz der Reifen" zu kämpfen gehabt. "Man zieht zwei Reifensätze auf, die in der Theorie identisch sind, und hat zwei völlig unterschiedliche Autos. Das hat uns in Q3 geschadet."



Was erwartet er heute vom Rennen? Er weiß: "Wir starteten auf den Softs, was ein Nachteil sein wird, aber wir haben diesen Nachteil und den Start weiter vorne dem Start hinten auf den Mediums vorgezogen." Immerhin startet er auf der sauberen Seite, das sei auf diesem Kurs wichtig. Punkte sind ganz klar sein Ziel.