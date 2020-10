04:20

Marko: Verständnis für Honda-Entscheidung

Helmut Marko erklärt im Hinblick auf den Honda-Ausstieg: "Beide unsere Rennteams haben in den vergangenen Saisons starke und erfolgreiche Beziehungen zur Honda Motor Company aufgebaut. Wir verstehen die Entscheidung von Honda und respektieren die Richtung, die sie in Anbetracht der neuen Herausforderungen, die sich in der Automobilindustrie darstellen, getroffen haben."



"Unser unmittelbares Ziel für den Rest der Saisons 2020 und 2021 ist es, gemeinsam mit Honda um Siege zu kämpfen und Titelanwärter zu sein. Daneben werden wir mit unseren Teams daran arbeiten, die bestmöglichen Power-Unit-Lösungen für 2022 und darüber hinaus zu finden. Wir bleiben im Sport engagiert, denn beide Teams haben das aktuelle Concorde-Agreement unterschrieben", betont er.