Berger: "Habe geglaubt, der ist noch besoffen!"

Gerhard Berger hat uns im exklusiven Interview eine lustige Anekdote zum Rücktritt von Nico Rosberg Ende 2016 erzählt. "Ich war total überrascht. Ich habe das genauso nicht gewusst", verrät er und berichtet: "Der schickt mir eine SMS in der Früh und sagt: 'Du, ich habe gerade überlegt, ich höre auf.' Und ich habe geglaubt, der ist noch besoffen nach dem Weltmeistertitel in Abu Dhabi!"



"Aber es war seine Entscheidung. Ich finde es auch toll, dass Menschen so harte Entscheidungen treffen können und so konsequent dann das auch umsetzen", betont der Österreicher, der verrät: "Ich wäre an seiner Stelle weitergefahren. Ob's richtig oder falsch wäre, kann man nicht sagen. Er ist glücklich damit, und darum alles okay."

