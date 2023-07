Formel-1-Liveticker: Horner bestätigt - Ricciardo eine Option für 2025!

Was passiert mit Liam Lawson?

Eine sehr interessante Frage hat mich via Instagram von Josefine erreicht:



"Wenn Christian Horner ja jetzt bestätigt, dass Perez auch 2024 für Red Bull fährt, dann müsste das doch heißen, dass Ricciardo bei AlphaTauri bleibt, weil ansonsten wäre er ja wieder ohne Cockpit wenn Lawson kommen würde. Und das wäre ja dann wieder nicht gut für Ricciardo. Andererseits ist es ja immer noch ein Nachwuchsteam und da würde sich ein Liam Lawson anbieten, von der Logik her."



Tja und da steht Red Bull in der Tat vor einem kleinen Dilemma. Einerseits wird man durchaus schauen wollen, ob Daniel Ricciardo tatsächlich nochmal in der Lage wäre, für Red Bull zu fahren, andererseits bietet sich Lawson in der japanischen Super Formula dermaßen gut für ein Cockpit bei AlphaTauri an, dass es vielleicht sogar Yuki Tsunoda an den Kragen gehen könnte, der ab sofort auch um seine Weiterbeschäftigung kämpfen muss.



Der Japaner hat nur einen Vertrag bis Saisonende, er wird mit Aston Martin/Honda ab 2026 in Verbindung gebracht und ist daher durchaus einer der Kandidaten, die nach dieser Saison ohne Cockpit sein könnten. Sollte Ricciardo Tsunoda ordentlich wegbügeln, bekommt dieser meiner Meinung nach ein großes Problem, dann sitzen kommende Saison Liam Lawson und Daniel Ricciardo bei AlphaTauri im Auto.