Formel-1-Liveticker: Horner dementiert illegale Red-Bull/AlphaTauri-Synergien

Die Ruhe vor dem letzten Test

Heute ist Ruhetag am Yas Marina Circuit, aber morgen heulen die Formel-1-Motoren ein letztes Mal auf für diese Saison. Max hat eine Frage reingeschickt:



"Was ist für morgen in Abu Dhabi auf der Strecke geboten? Ein „klassischer“ Young Drivers Test, oder auch neue Teile für 2024? Und: wer fährt den eigentlich alles? Die Teams fahren ja (soweit ich gelesen habe) mit zwei Autos und nur am Dienstag um kosten zu sparen."



Korrekt ist, dass es morgen einen Young Drivers Test gibt, bei dem einige junge Talente in einem der Autos sitzen werden, gleichzeitig gibt es aber auch einen Pirelli-Reifentest. Es werden keine neuen Reifenmischungen getestet, aber Stammfahrer und Jungfahrer bekommen leicht unterschiedliche Mischungen:



Der Stammfahrer erhält zehn Sätze: 1x C1, 1x C2, 2x C5 und je 3x C4 und C3.



Der Jungfahrer dagegen nur 2x C3 und C5 und 4x C4.



Einen genauen Zeitplan und wer wann für welches Team fährt, ist noch nicht final bekannt. Sobald wir die komplette Liste haben, teilen wir sie euch natürlich mit und morgen haben wir auch alles im Blick, was in Abu Dhabi so passiert.



Ehrensache!