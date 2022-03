Formel-1-Liveticker: Horner hinterfragt: Teilt Wolff wirklich die Leidenschaft?

Horner: Spitze gegen Toto Wolff

Am Wochenende treffen auch die beiden Rivalen Mercedes und Red Bull das erste Mal seit dem kontroversen WM-Finale in Abu Dhabi wieder in einem Rennen aufeinander.



Wir werden sehen, wie die Spannungen zwischen beiden Teams aussieht - vor allem auch zwischen Red-Bull-Teamchef Christian Horner und seinem Mercedes-Pendant Toto Wolff.



"Wir sind sehr unterschiedlich", hatte Horner zuletzt in der neuen Staffel Drive to Survive über Wolff gesagt und dabei wieder etwas gestichelt. Denn während er selbst "im Herzen Racer" sei, habe Wolff eine andere Beziehung zum Sport.



"Er hat einen finanziellen Hintergrund und orientiert sich stark an den Ergebnissen der Bilanz", sagt er. "Teilt er die gleiche Leidenschaft wie ein Rennfahrer? Ich habe keine Ahnung. Wird er in 10 Jahren noch hier sein, oder wird er sein Geld kassiert haben und auf seiner Superyacht sitzen? Ich habe keine Ahnung."



Allerdings betont Horner auch: "Ich habe kein persönliches Problem mit Toto. Er ist ein Typ, der leicht zu reizen ist, also macht es immer Spaß, ihn ein bisschen zu ärgern."