Zandvoort-Samstag in der Analyse: Strafe für Lewis Hamilton

Albon droht Disqualifikation

Und wir bleiben bei Williams, wo wir gerade eine Breaking News bekommen: Alexander Albon droht die Disqualifikation. Denn die FIA hat gerade mitgeteilt, dass der Unterboden an seinem Auto offenbar nicht regelkonform war. Wörtlich heißt es:



"After the Qualifying session the aerodynamic component and bodywork areas were checked on car number 23."



"The floor body was found to lie outside the regulatory volume mentioned in Article 3.5.1 a)."



Die Sache liegt jetzt bei den Rennkommissaren, aber in so einem Fall gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als die Disqualifikation.