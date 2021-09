08:32

Wo Red Bull Punkte verloren hat

Natürlich ist es immer müßig, über solche theoretischen Dinge zu diskutieren. Aber schauen wir uns doch einmal an, wo Verstappen in diesem Jahr (meist unverschuldet) Punkte verloren hat. So schied er in Baku in Führung liegend mit einem Reifenschaden aus, in Silverstone kollidierte er mit Hamilton und fiel ebenfalls aus.



In Ungarn wurde er gleich beim Start von Valtteri Bottas abgeräumt und in Monza crashte er mit Hamilton, nachdem das Team zuvor seinen Boxenstopp verhauen hatte. Macht vier Rennen, in denen Verstappen wohl mindestens aufs Podium gefahren wäre. Selbst extrem konservativ gerechnet (vier dritte Plätze) hat er hier also rund 60 Zähler verloren.



Realistisch dürften es sogar noch mehr gewesen sein.