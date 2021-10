06:56

Horner: Situation "ungewöhnlich" für Mercedes

Der Red-Bull-Teamchef hat sich gestern noch zur Motorensituation bei Mercedes geäußert. Mit Vettel, Russell und Bottas kassieren dort an diesem Wochenende gleich drei Piloten eine Strafe. "Es ist sehr ungewöhnlich für Mercedes. In Sachen Zuverlässigkeit waren sie in den vergangenen sechs oder sieben Jahren der Maßstab", erinnert Horner.



Bei Red Bull selbst rechnet man übrigens bis zum Saisonende nicht mit weiteren Gridstrafen. "Wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres mit dem durchkommen, was wir haben", so Horner, der jedoch ergänzt, dass das nur eine "Annahme" sei und man sich nie sicher sein könne. Es bleibt also auch an dieser Front weiter spannend ...



