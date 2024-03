Formel-1-Liveticker: Horner sollte "im Sinne des Teams zurücktreten"

Perez: Immerhin nicht "zerstört" von Verstappen

Bei Red Bull scheinen die Ansprüche an den zweiten Fahrer neben Max Verstappen zu sinken! Helmut Marko sagt nach Bahrain über Sergio Perez: "Er hat Max als Teamkollegen, also ist es schon eine große Leistung, nicht von Max zerstört zu werden."



"Es war ein sehr gutes Rennen für ihn. Man darf nicht vergessen, dass er eine Zeit lang hinter den Mercedes- und Ferrari-Autos feststeckte. Aber sobald er freie Fahrt hatte, zeigte er konkurrenzfähige Rundenzeiten", lobt Marko.



Inzwischen scheint es also bereits "ein sehr gutes Rennen" zu sein, wenn man nicht komplett von Verstappen demontiert wird ;-) In der Tat haben aber auch wir Perez an diesem Wochenende stark gesehen, wie man in unserer Fotostrecke nachlesen kann:

Foto: Motorsport Images

Logan Sargeant (5): Nicht alle in der Redaktion haben den Williams-Fahrer so schlecht gesehen, denn größere Fehler machte er nicht. Die Mehrheit war aber trotzdem für die 5, weil er das Qualifying in den Sand setzte und fast vier Zehntel langsamer als der Teamkollege war. Im Rennen dann von der Technik gebremst.