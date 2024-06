Formel-1-Liveticker: Hülkenberg "eine ganz andere Liga" als Perez

Sabotage-Mails: Keine Straftat!

Die Polizei hat dem Mercedes-Team mitgeteilt, dass die Email, in der dem Rennstall Sabotage am Auto von Lewis Hamilton vorgeworfen wurde, keine Straftat darstellen.



Toto Wolff hatte die Mail, die von einer anonymen Adresse an den innersten Kreis der Formel 1 mit Teammitgliedern und Journalisten geschickt wurde, an die Polizei weitergeleitet - mehr wird aber nicht passieren.



Eine Sprecherin der Polizei von Northamptonshire teilt mit: "Die Polizei von Northamptonshire erhielt am 12. Juni einen Bericht über eine E-Mail, die innerhalb des Mercedes AMG F1 Teams in Umlauf gebracht worden war."



"Es wurde festgestellt, dass keine Straftaten begangen wurden. Es wurde jedoch ein Hinweis auf weitere E-Mails gegeben, die das Team erhalten könnte."