Formel-1-Liveticker: Hülkenberg hat sich Tipps bei Vettel geholt

Zeitplan

Wenn Du unseren Ticker auch im Winter fleißig verfolgt hast, dann weißt Du, dass sich das Wochenendformat 2022 ändert. Den Medien-Donnerstag gibt es nicht mehr, dafür wurde die traditionelle Fahrer-PK auf den Freitag verschoben.



An den Sessions auf der Strecke ändert sich nichts, aber die Komprimierung des Wochenendes hat natürlich zur Folge, dass sich der ganze Zeitplan etwas verschiebt. Heute sieht der für uns nach MEZ so aus:



9:30 Uhr: Fahrer-PK

13:00 Uhr: 1. Freies Training

16:00 Uhr: 2. Freies Training



Auch das Format der PK ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren. Es sind zwar erneut alle 20 Fahrer dabei, dieses Mal aber in vier Fünfergruppen. Heute in dieser Aufteilung:



9:30 Uhr:

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Charles Leclerc (Ferrari)

Mick Schumacher (Haas)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)



10:00 Uhr:

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Carlos Sainz (Ferrari)

Kevin Magnussen (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Sergio Pérez (Red Bull)



10:30 Uhr:

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Fernando Alonso (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

George Russell (Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams)



11:00 Uhr:

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Esteban Ocon (Alpine)

Nico Hülkenberg (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Alex Albon (Williams)



Die wichtigsten Aussagen gibt es dann natürlich wie gewohnt hier im Ticker, daran ändert sich nichts!