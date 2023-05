Formel-1-Liveticker: Imola, das Update-Festival?

Rückkehr der Sterne?

Das mit der meisten Spannung erwartete Update kommt von Mercedes. Der W14 fährt den Erwartungen weiter deutlich hinterher. Bereits der W13 hat nicht den Anforderungen des einstigen Klassenprimus entsprochen, deshalb muss jetzt was getan werden.



Zuletzt wurde bekannt, dass James Allison und Mike Elliott die Positionen innerhalb des Teams tauschen, Allison wird wieder hauptverantwortlich an der Entwicklung des aktuellen und der zukünftigen Autos arbeiten. Aber was macht man draus?



Klar ist, in Imola wird es wohl ein größeres Paket geben. Eventuell werden die "Zeropods" verschwinden, eventuell nicht. Andrew Shovlin, leitender Streckeningenieur, hat im "Team Debrief" von Mercedes zu den Erwartungen an das Update folgendes gesagt:



"Wenn wir bis zu den Tests und dem Rennen in Bahrain zurückgehen, dann haben wir erkannt, dass wir kein Paket haben, mit dem wir um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Wenn wir mit der gleichen Entwicklungsrichtung weitermachten, würden wir nicht in eine Position kommen, in der wir Red Bull herausfordern könnten. Zu dieser Zeit trafen wir einige Entscheidungen darüber, wie wir das Auto entwickeln, wie das Auto aerodynamisch funktioniert und wie wir die Charakteristik des Autos gestalten.



Im Wesentlichen geht es darum, wie das Auto für die Fahrer zu fahren ist. Was wir in Imola auf die Strecke bringen werden, ist der erste Schritt dieser Arbeit. Die Entwicklung im Windkanal nimmt viel Zeit in Anspruch, und man kann so etwas nicht einfach über Nacht machen. Das Imola-Paket ist der erste Schritt in diese Richtung. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres weitere Aktualisierungen vornehmen können. Wir hoffen, dass es schneller ist, wir hoffen, dass es in Bezug auf das Qualifying und das Renntempo besser ist.



Das Wichtigste ist jedoch, dass wir nicht nur ein Rundenzeit-Update bringen wollen, sondern eine andere Entwicklungsrichtung einschlagen wollen. Eine, von der wir glauben, dass sie uns langfristig eine bessere Chance gibt, um Rennsiege und Weltmeisterschaften zu kämpfen."



Das gesamte Video mit allen Aussagen von Shovlin könnt ihr euch jetzt direkt ansehen:

Wie Mercedes seine Leistung im Miami-Grand-Prix 2023 bewertet und welche Lehren es daraus zieht