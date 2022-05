Formel-1-Liveticker: In der Formel 1 entscheidet das Material, sagt Alonso

Was ein Filmtag so alles bringt

Bleiben wir thematisch bei Ferrari. Und kommen zur Frage, inwiefern das Team von seinem Filmtag in Monza profitiert hat.



Zur Erinnerung: Bei einem Filmtag mit dem aktuellen Auto sind spezielle Pirelli-Reifen vorgeschrieben, die Maximaldistanz liegt bei 100 Kilometern.



"Das ist nicht viel [Distanz], aber das Fahren ist nützlich", erklärt Claudio Albertini als Chassis-Verantwortlicher bei Ferrari. "Sagen wir es so: Du kannst ein paar besondere Dinge ausprobieren, die sonst schwierig zu bewerkstelligen sind auf einer Rennstrecke, wenn da auch noch andere Autos unterwegs sind." Weiter ins Detail geht Albertini an dieser Stelle nicht.



Er sagt nur: Ferrari habe Fortschritte gemacht, weil es seine Spanien-Updates schon vor dem Wochenende in Spanien habe testen können. "Das hat uns Selbstvertrauen an die Hand gegeben, weil man [am Rennwochenende] in so kurzer Zeit nicht so viel umbauen kann. Es ist aber so wichtig, dass man vertrauen in das hat, was man tut. Dann tust du dich leichter, vor Ort an der Rennstrecke in die richtige Richtung zu gehen."



Übrigens hat auch Mercedes einen solchen Filmtag eingelegt: George Russell fuhr mit dem aktuellen W13 in Le Castellet. Pro Saison und Team stehen je zwei dieser Filmtage zur Verfügung.