Formel-1-Liveticker: In Spielberg? "Attacke!"

Gute Zukunftsaussichten

Auch bei Mercedes stehen die Maschinen bis zur Sommerpause nicht still, wenn es um das Thema Updates geht, wie Toto Wolff nach dem Großen Preis von Kanada unseren Kollegen vom Motorsport Network vor Ort in seiner Medienrunde verraten hat:



"Ja, wir bringen ein größeres nach Silverstone. Dann sollten wir vor dem Shutdown [zur Sommerpause] ein weiteres haben. Es ist nur so, dass wir sehr viel schneller gelernt haben, seit wir einige Änderungen an der konzeptionellen Ausrichtung vorgenommen haben. In den nächsten vier Rennen sollten wir ordentliche Fortschritte machen."



Eine Kampfansage an die Konkurrenz und ein Hoffnungsschimmer für alle Formel-1-Fans, die sich ernsthafte Kämpfe um Platz eins wünschen, denn es kann nur gut sein, wenn Aston Martin, Ferrari und Mercedes wirklich auf Red Bull aufschließen und sich so ein echter Vierkampf um Siege bildet.



Bereits in Spielberg könnte es aber nochmal weiter vorangehen, wenn man Toto Wolff bei ServusTV so reden gehört hat, der Optimismus bei Mercedes wächst wieder:



"Da freuen wir uns drauf, denn das Auto ist gut in schnellen Ecken. Dort sollte es wesentlich besser sein als in den langsamen Kurven hier in Montreal. Aber wie gesagt: Wir haben uns schon so oft verkalkuliert, dass etwas, das ganz schlecht hätte sein sollen, okay war - und umgekehrt. Es geht einfach darum, immer zu lernen. Mir geht es auch nicht um dritte oder vierte Plätze. Es ist echt eine Lernkurve, um besser zu werden, um dann irgendwann einmal um den Sieg zu fahren."



Was denkt ihr? Kann jemand Red Bull beim Heimspiel wirklich Paroli bieten?