Formel-1-Liveticker: IndyCar-Fahrer in der Formel 1?

Der einfachere Weg?

Wie wir im Verlaufe des heutigen Tickers noch merken werden, ist der Weg von der IndyCar in die Formel 1 etwas steinig.



Andersherum scheint es aber durchaus so zu sein, dass sich Formel-1-Fahrer in der IndyCar eigentlich ganz wohl fühlen. Woran kann das liegen? Vielleicht sind die IndyCar-Autos für Formel-1-Fahrer weniger komplex? Ohne Servolenkung zu fahren macht einigen auf jeden Fall nichts aus.



Romain Grosjean hat es im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" mal so beschrieben:



"IndyCar ähnelt eher einem Formel-2-Auto, ich würde sagen, es ist einfacher, aber weniger aerodynamisch empfindlich." Weiter sagte er, "man kann das Auto auch nach den eigenen Vorstellungen einstellen, indem man die Überrollbügel, die Überrollzentren, die Dämpfer, die Federn usw. verstellt, was großartig ist."



Und etwas, was es noch zur Formel 1 unterscheidet, ist die taktische Herangehensweise, die in der IndyCar etwas einfacher ist:



"Es gibt kein Management. Kein Reifenmanagement, nicht so viel Benzin. Manchmal versuchen wir es mit einer anderen Strategie, aber es ist einfach ein absolutes Sprintrennen. In dieser Hinsicht ist es ganz anders, aber sehr physisch und sehr unterhaltsam."



In unserer Fotostrecke haben wir mal ein paar der erfolgreichsten Formel-1-IndyCar-Starter zusammengefasst.

Foto: IndyCar Series

Romain Grosjean wechselt 2021 in die IndyCar-Serie. Nach 179 Grands Prix und zehn Podestplätzen ist für den Franzosen Schluss in der Formel 1 und er wagt den Sprung über den großen Teich. In unserer Fotostrecke zeigen wir dir zehn Fahrer, die mit ihrem Schritt nach Amerika erfolgreich waren.