Formel-1-Liveticker: IndyCar-Test für Sebastian Vettel?

IndyCar-Test für Sebastian Vettel?

Sebastian Vettel hatte in Miami gesagt, dass er lieber auf echten US-Strecken wie Road America statt in Miami fahren würde. Dieser Satz könnte ihm nun einen Test in der IndyCar-Serie einbringen, denn IndyCar-Pilot Graham Rahal lud ihn daraufhin zu einem ein: "Wenn du je ein IndyCar in Road America testen möchtest, machen wir das möglich. Es wäre eine Ehre, dich in unserem Auto zu haben", schrieb er auf Twitter.



Vater und Teambesitzer Bobby Rahal kommentierte darauf: "Seb, das ist ein Deal, wenn du möchtest."



Nach dem Rennen betont er gegenüber 'Motorsport-Total.com', dass das Angebot ernst war: "Im Moment haben wir zwar keine Gelegenheit, aber warum nicht? Es gibt keinen besseren Ort, um IndyCar zu präsentieren, als Road America, und es gibt keinen besseren Ort, um Road America zu präsentieren, als in einem IndyCar. Ich würde also gerne sehen, was Vettel denkt."