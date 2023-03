Formel-1-Liveticker: Instagram-Zoff zwischen RTL & Sky

Zoff zwischen RTL und Sky

Eigentlich sucht Sky ja noch einen Abnehmer für die Rechte jener vier Rennen, die in Deutschland laut Vertrag mit der Formel 1 im Free-TV gezeigt werden müssen. Viele Fans haben gehofft, dass es doch wieder eine Einigung mit RTL geben wird. Doch das scheint in weite Ferne gerückt zu sein.



Der Ausgangspunkt: Heiko Waßer hat in einem Interview eine Breitseite in Richtung Sky abgefeuert. Der RTL-Kommentator zur 'Sport Bild': "Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett."



Das lässt Sky-Experte Ralf Schumacher nicht auf sich sitzen. Er kontert jetzt auf Instagram: "Lieber Heiko. Bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich." Dazu noch demonstrativ ein Daumen nach unten.



Schwer vorstellbar, dass das die Basis für eine Zusammenarbeit sein könnte.