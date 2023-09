Formel-1-Liveticker: Ist Aston Martin Opfer des eigenen Hypes?

Kleiner Aston-Absturz

Die Formel-1-Saison von Aston Martin fing so verlockend an. Das Team aus Silverstone schaffte es bei den ersten sechs Rennen allesamt aufs Podium, Fernando Alonso wirkte motiviert und zielstrebig wie lange nicht, weil er Lunte gerochen hat und den Großangriff auf die Formel-1-Spitze ansetzen wollte.



Seither geht die Tendenz aber nach unten. Das Rennen in Barcelona mit dem ersten großen Update ging in die Binsen und danach haben auch die anderen Teams um Aston Martin herum angefangen aufzuholen und das ordentlich. Ist man zu Beginn der Saison noch davon ausgegangen, dass man um Rang zwei in der Konstrukteurswertung fahren kann, muss man jetzt aufpassen, dass man von McLaren nicht noch von Platz vier gestoßen wird.



In unserer Datenanalyse zum Großen Preis von Japan auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de haben Datenexperte Kevin Hermann und ich mithilfe der Daten unseres Technologiepartners PACETEQ offengelegt, warum Aston so abgetürzt ist.

