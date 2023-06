Formel-1-Liveticker: Ist Aston Martin zurückgefallen?

Norris: McLaren ist einfach "langsam"

Der Brite glaubt nicht, dass er ohne den Hamilton-Zwischenfall gestern gepunktet hätte. "Weil wir langsam sind", zuckt er die Schultern und erklärt: "Das waren wir schon das ganze Jahr. Ich weiß es nicht, es gibt nichts weiter zu sagen."



Sein schonungsloses Fazit: "Wir sind bei weitem nicht so schnell wie Alpine, Aston oder all diese Top-5- oder Top-6-Teams. Es hat also keinen Sinn zu denken, dass wir in die Punkteränge fahren werden, weil wir einfach nicht schnell genug sind."



Auf die Frage, was in Kanada möglich sein wird, antwortet er: "Keine Ahnung, einfach für Regen beten." Denn unter normalen Umständen sieht er McLaren aktuell nicht in der Lage dazu, irgendwelche Bäume auszureißen.



"Unsere Erwartung ist, dass wir im Moment nicht in die Punkteränge kommen. So ist es nun einmal. Die nächsten Upgrades kommen in Silverstone. Bis dahin müssen wir einfach unser Bestes geben, so einfach ist das", so Norris.



Optimismus klingt anders ...