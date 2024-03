Dschidda-Freitag in der Analyse: Verlässt Marko jetzt Red Bull?

Was war bei Hülkenberg los?

Der Deutsche könnte in Q2 keine Runde fahren. Was genau war da los? Warum hatte er plötzlich keine Leistung mehr? "Am Radio sagte das Team, es habe mit dem Benzinsystem zu tun", berichtet er.



Es sei kein Sprit mehr beim Motor angekommen. So wurde er Letzter in Q2, gesteht aber, dass Q3 wohl ohnehin "etwas außer Reichweite" gewesen sei. "Vielleicht wäre so etwas wie P11, P12 möglich und realistisch gewesen", so Hülkenberg.



Teamkollege Magnussen wurde (ohne Problem) 13. und erklärt: "Es lief besser als erwartet." Allerdings habe man Probleme mit den kühleren Temperaturen gehabt - was ungewöhnlich sei, denn im Vorjahr war noch das Gegenteil der Fall.



Zudem verrät Teamchef Ayao Komatsu: "[Kevin] hatte wieder eine gute Chance [auf Q3], aber leider kam er aufgrund eines Fehlers beim Timing nicht rechtzeitig zu seiner letzten gezeiteten Runde."



Trotzdem habe er auch ohne letzten Versuch in Q2 "eine ordentliche Startposition" herausgeholt, betont Magnussen selbst.