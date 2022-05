Formel-1-Liveticker: Ist der Ferrari unberechenbar?

Ist der Ferrari unberechenbar?

Langsam wird auffällig, wie oft die Ferrari-Piloten in diesem Jahr abfliegen. Sainz zum Beispiel crashte in Melbourne im Rennen, in Imola im Qualifying und gestern im Training schon wieder. Das sind ungewöhnlich viele Fehler.



"Ich lerne noch immer eine Menge über dieses Auto. Das Auto überrascht mich noch immer", gesteht der Spanier. Es gebe einige Dinge, "die nicht in meiner Macht liegen", so Sainz. Ist der Ferrari also etwas unberechenbar?



Sainz erklärt, er könne in dem Auto zwar "schnell" sein. "Die Pace ist da", sagt er auch im Hinblick auf den Freitag in Miami. Aber das hilft ihm natürlich nicht, wenn er an jedem Wochenende einmal abfliegt.