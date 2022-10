Formel-1-Liveticker: Ist der neue Mercedes-Flügel illegal?

Maßnahmen

Die FIA hat als Reaktion auf die Vorfälle in Suzuka weitere Maßnahmen angekündigt. So sollen die Teams in Zukunft zum Beispiel darüber informiert werden, wenn sich ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke befindet.



Diese Information müssen die Teams dann an ihre Fahrer weitergeben. In Suzuka war den meisten Fahrern nämlich gar nicht bewusst, dass sich ein Kran auf der Strecke befindet. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren.



Außerdem soll es in Zukunft ein "dynamisches VSC" geben. Das bedeutet, dass das Delta in den entsprechenden Sektoren, in denen es einen Unfall gegeben hat, dynamisch angepasst werden soll.



Oder vereinfacht gesagt: Die Piloten müssen in diesen Streckenabschnitten dann noch langsamer fahren. Außerdem soll es den Fahrern helfen, zu verstehen, wo genau es einen Zwischenfall gegeben hat.