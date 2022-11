Formel-1-Liveticker: Ist die Ära von Mercedes vorbei?

Vettel: Darum wechselte er nie zu Mercedes

Im Podcast 'Beyond the Grid' verrät der viermalige Weltmeister, warum er nie für Mercedes gefahren ist. "Ich habe mit Niki [Lauda] darüber gesprochen, ob ich kommen will. Das muss so gegen Halbzeit der Ferrari-Zeit gewesen sein", erinnert er sich.



"Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht sonderlich daran interessiert, weil ich so eng an Ferrari gebunden und es mein großer Traum war, dass das funktioniert. Du redest miteinander, aber es war nicht wirklich ernsthaft", berichtet er.



"Wäre natürlich eine Riesensache gewesen, denn Lewis war ihre Nummer 1", erklärt er und betont, das wäre "eine tolle Herausforderung" für ihn gewesen. "Aber es hat nicht sollen sein. Zu dem Zeitpunkt war mein Ziel, mit Ferrari zu gewinnen", so Vettel.



"Ich wollte nicht zu Mercedes wechseln. Abgesehen vom Gewinnen, das ich liebe, war immer das Gewinnen mit Ferrari mein großes Ziel. Und danach ist es nie passiert. Ist in Ordnung", versichert der viermalige Weltmeister.