Formel-1-Liveticker: Ist die Formel 1 "überreglementiert"?

Strafenchaos um Alonso sorgt für Unverständnis

Bereits gestern haben wir unserem Ticker berichtet, dass Sky-Experte Martin Brundle die Situation in Dschidda rund um die Strafe gegen Fernando Alonso als "ziemlich peinlich" bezeichnet hat. Ähnlich sieht das auch sein deutscher Kollege Timo Glock.



In seiner Kolumne für 'Sky' schreibt der ehemalige Formel-1-Pilot: "Nach ständigem Hin und Her durfte der Spanier seinen dritten Platz doch behalten - und das völlig zurecht. Eine Strafe für den Spanier wäre auch nicht gerechtfertigt gewesen."



"Generell finde ich, dass man das Reglement nochmal überdenken beziehungsweise überarbeiten sollte. In meinen Augen ist es an dieser Stelle einfach überreglementiert", so der 91-malige Grand-Prix-Starter.



"Es entsteht weder ein Vor- noch ein Nachteil, wenn der Wagenheber das Auto berührt oder nicht. So etwas bringt die Formel 1 einfach nur in Schwierigkeiten, wie man es nun an dieser Situation gesehen hat", kritisiert er.



"Hätte man angefangen, am Auto zu arbeiten, wäre eine Strafe gerechtfertigt gewesen. In diesem Fall war das aber nicht so und es wurde im Sinne des Sports die richtige Entscheidung getroffen, die Strafe wieder zurückzunehmen", so Glock.