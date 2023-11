Formel-1-Liveticker: Der Mediendonnerstag in Brasilien

Gerüchte um Abu-Dhabi-Absage: Was ist dran?

Social Media und Internetblogs sind derzeit in heller Aufregung: Angeblich steht der Grand Prix von Abu Dhabi von 24. bis 26. November auf der Kippe. Als Grund werden in verschiedenen Berichten Sicherheitsbedenken wegen des Nahostkonflikts angegeben.



Tatsächlich wurde das Thema bei einem Meeting in Austin angesprochen, bei dem sich ein Teamchef bei der FOM erkundigt hat, ob die Sicherheit gewährleistet werden könne und eine Absage im Raum stehe. Damals gab's jedoch die klare Antwort, dass Abu Dhabi nicht gefährdet sei und einer planmäßigen Austragung der Veranstaltung derzeit nichts im Wege stehe.

Daran hat sich seither - Medienberichte hin oder her - nichts geändert, wie Recherchen von Motorsport-Total.com ergeben haben. Auf Anfrage heißt es seitens Promoter FOM: "Das Rennen ist nicht gefährdet." Grund für die neue Welle an Berichterstattung ist mutmaßlich ein Update der Reise- und Sicherheitsbestimmungen des britischen Außenministeriums (Foreign & Commonwealth Office) am 29. Oktober.



Darin heißt es unter anderem wörtlich: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass Terroristen versuchen werden, Anschläge in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verüben. Die Anschläge könnten wahllos verübt werden, auch an Orten, die von Ausländern besucht werden."



Was aus westeuropäischer Sicht zunächst besorgniserregend klingt, steht tatsächlich in keinerlei Zusammenhang mit der aktuellen Eskalation des Nahostkonflikts. Für Bahrain und andere Länder in der Region existiert ein solcher Terrorismushinweis schon seit vielen Jahren.